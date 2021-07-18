«Краснодар» объявил о предварительной договорённости с «Гертой» о трансфере Кордобы

«Краснодар» и «Герта» достигли предварительной договорённости о трансфере нападающего Джона Кордобы, сообщает пресс-служба краснодарской команды.



В ближайшие дни футболист прибудет в Краснодар для прохождения медицинского осмотра, после чего будет заключён контракт.



В минувшем сезоне колумбиец в 21 матче Бундеслиги забил за немецкий клуб девять мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в € 15 млн. Футболист является воспитанником клуба «Энвигадо». По ходу карьеры он также выступал за «Эспаньол», «Гранаду», «Майнц» и «Кёльн».

В минувшем сезоне «Краснодар» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 турах команда набрала 41 очко. Чемпионом страны стал «Зенит» (65).