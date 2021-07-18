Фанатов «Локомотива» заставили снять согласованный баннер из-за слова «Кёнигсберг»

Red-Green Königsberg, объединение калининградских фанатов «Локомотива», сообщили, что перед матчем за Суперкубок России с «Зенитом» (0:3) их заставили снять согласованный баннер.



«Вчера на матче при развешивании баннеров к нам подошёл стюард и вежливо попросил снять баннер, заявив, что он не согласован. Мы тактично объяснили, что данный атрибут поддержки есть в каталоге клуба на весь сезон и согласован с РФС и РПЛ. Также пояснили, что баннер данного размера не требует отдельного согласования. В ответ услышали лишь: «Снимайте, мне сказали». Попросили объяснить причину, он повествовал, что это из-за слова Königsberg. К дискуссии подключились сотрудники полиции, а в рацию им орали: «Чё ты с ними церемонишься, выводи на фиг (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»), или пусть снимают!» Схожие случаи уже были в другом матче на Суперкубок, но именно в Калининграде к старому названию города сейчас относятся максимально странно, стараясь стереть его из памяти.



Калининградская область — уникальный регион с богатейшей историей, которой нет ни у одного российского города. Кёнигсберг — большая её часть. Именно поэтому в далёком 2010-м мы утвердили такое название движа, а центральным элементом на эмблеме стали Королевские Ворота. Спустя 11 лет на этой земле слово «Кёнигсберг» приравнивают к экстремизму и фашизму. Что является вопиющей глупостью. RGK активно посещает матчи команды, где бы она ни играла, и продолжит это делать. Как и продолжит отражать в своём названии многогранную историю региона!» — говорится в заявлении, опубликованном в «Инстаграме».