Виталий Мешков обслужит матч квалификации Лиги чемпионов «Легия» — «Флора»

УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов «Легия» — «Флора», сообщается на официальном сайте организации.



Встречу обслужит российская бригада судей во главе с Виталием Мешковым. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв и Дмитрий Сафьян. Четвёртый рефери — Игорь Панин.



Матч отбора Лиги чемпионов УЕФА «Легия» — «Флора» состоится 21 июля в Варшаве (Польша). Начало встречи — в 22:00 мск.



Напомним, победителем минувшего розыгрыша Лиги чемпионов является лондонский «Челси». В финале турнира синие обыграли «Манчестер Сити». Встреча закончилась в основное время со счётом 1:0. Единственный гол на 42-й минуте забил полузащитник «Челси» Кай Хаверц.

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