«Сочи» близок к покупке лучшего бомбардира «Оренбурга» в прошлом сезоне

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв близок к переходу в «Сочи». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Действующий контракт 23-летнего футболиста рассчитан до 2023 года. Воробьёв является воспитанником «Краснодара». Выступал в Чехии, после чего вернулся в Россию и играл за «Нижний Новгород» и астраханский «Волгарь». В январе этого года Дмитрий перебрался в «Оренбург».



Воробьёв в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром своей команды. В 39 матчах Футбольной национальной лиги он забил 24 мяча и в списке главных снайперов турнира уступил только рекордсмену Ивану Сергееву из «Крыльев Советов». Тот поразил ворота соперников 40 раз.



В нынешнем сезоне Воробьёв провёл два матча в ФНЛ и забил один гол.

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