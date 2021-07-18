Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» близок к покупке лучшего бомбардира «Оренбурга» в прошлом сезоне

«Сочи» близок к покупке лучшего бомбардира «Оренбурга» в прошлом сезоне
Комментарии

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв близок к переходу в «Сочи». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Действующий контракт 23-летнего футболиста рассчитан до 2023 года. Воробьёв является воспитанником «Краснодара». Выступал в Чехии, после чего вернулся в Россию и играл за «Нижний Новгород» и астраханский «Волгарь». В январе этого года Дмитрий перебрался в «Оренбург».

Воробьёв в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром своей команды. В 39 матчах Футбольной национальной лиги он забил 24 мяча и в списке главных снайперов турнира уступил только рекордсмену Ивану Сергееву из «Крыльев Советов». Тот поразил ворота соперников 40 раз.

В нынешнем сезоне Воробьёв провёл два матча в ФНЛ и забил один гол.

Новость по теме
Мевля близок к заключению контракта с турецким «Аланьяспором»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021