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В США судья вместо недовольного тренера удалил переводчика

В США судья вместо недовольного тренера удалил переводчика
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В матче МЛС между «Колорадо Рэпидз» и «Сан-Хосе Эртквейкс» (1:1) произошёл курьёзный эпизод.

В середине второго тайма главному тренеру гостей Матиасу Алмейде не понравилось решение судьи, и он стал активно выражать недовольство в адрес резервного арбитра. На помощь аргентинскому специалисту пришёл его переводчик, который, по всей видимости, стал переводить рефери слова наставника. Судья дал сигнал, и переводчика удалили. Споры тому не помогли.

Алмейда, осознав решение судей, рассмеялся, а переводчик с явным недовольством направился в подтрибунное помещение. Комментаторы матча также остались в недоумении от решения судейской бригады.

Права на видео принадлежат MLS. Ролик доступен в «твиттере» лиги.

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