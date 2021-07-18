«Желаем удачи и победы». «Зенит» объявил об отъезде Малкома на Олимпиаду в Токио
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Полузащитник «Зенита» Малком отправился в расположение олимпийской сборной Бразилии по футболу.
«Желаем удачи и победы», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».
Накануне санкт-петербургский «Зенит» стал обладателем Суперкубка России — 2021, обыграв московский «Локомотив». Матч проходил в Калининграде на одноимённом стадионе и завершился победой сине-бело-голубых со счётом 3:0.
На Олимпиаде в Токио сборная Бразилии сыграет в группе D с национальными командами Германии, Кот-д'Ивуара и Саудовской Аравии. Олимпийский футбольный турнир стартует 22 июля. Бразильская команда является действующим олимпийским чемпионом. В 2016 году золотую медаль в её составе завоевал защитник петербургского клуба Дуглас Сантос.
Новость по темеСемак высказался по поводу отъезда Малкома на Олимпиаду в Токио
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