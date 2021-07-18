Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Желаем удачи и победы». «Зенит» объявил об отъезде Малкома на Олимпиаду в Токио

«Желаем удачи и победы». «Зенит» объявил об отъезде Малкома на Олимпиаду в Токио
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Малком отправился в расположение олимпийской сборной Бразилии по футболу.

«Желаем удачи и победы», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Накануне санкт-петербургский «Зенит» стал обладателем Суперкубка России — 2021, обыграв московский «Локомотив». Матч проходил в Калининграде на одноимённом стадионе и завершился победой сине-бело-голубых со счётом 3:0.

На Олимпиаде в Токио сборная Бразилии сыграет в группе D с национальными командами Германии, Кот-д'Ивуара и Саудовской Аравии. Олимпийский футбольный турнир стартует 22 июля. Бразильская команда является действующим олимпийским чемпионом. В 2016 году золотую медаль в её составе завоевал защитник петербургского клуба Дуглас Сантос.

Новость по теме
Семак высказался по поводу отъезда Малкома на Олимпиаду в Токио
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021