«Желаем удачи и победы». «Зенит» объявил об отъезде Малкома на Олимпиаду в Токио

Полузащитник «Зенита» Малком отправился в расположение олимпийской сборной Бразилии по футболу.



«Желаем удачи и победы», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Накануне санкт-петербургский «Зенит» стал обладателем Суперкубка России — 2021, обыграв московский «Локомотив». Матч проходил в Калининграде на одноимённом стадионе и завершился победой сине-бело-голубых со счётом 3:0.



На Олимпиаде в Токио сборная Бразилии сыграет в группе D с национальными командами Германии, Кот-д'Ивуара и Саудовской Аравии. Олимпийский футбольный турнир стартует 22 июля. Бразильская команда является действующим олимпийским чемпионом. В 2016 году золотую медаль в её составе завоевал защитник петербургского клуба Дуглас Сантос.