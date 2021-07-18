«Барселона» определилась с альтернативой Саулю на случай, если обмен на Гризманна сорвётся

«Барселона» переключится на другую цель, если ей не удастся заполучить полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса в рамках обмена на нападающего Антуана Гризманна.



Как сообщает AS, если сделка сорвётся, сине-гранатовые попытаются заполучить хавбека «Лилля» и сборной Португалии Ренату Саншеша. Каталонский клуб намерен оформить переход как аренду с обязательством выкупа.



Саншеш является воспитанником «Бенфики», в составе которой и начал карьеру, а в 2016 году, после победы Португалии на чемпионате Европы, перешёл в «Баварию». Закрепиться в составе мюнхенцев Ренату не сумел и после аренды в «Суонси» перебрался в «Лилль» на постоянной основе.



В минувшем сезоне 23-летний хавбек провёл 23 матча во французской Лиге 1, забил один гол и отдал три результативные передачи. «Лилль» по итогам кампании сенсационно стал чемпионом, опередив «Пари Сен-Жермен».

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