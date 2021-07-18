Дмитрий Комбаров: если решу завершить карьеру, общественность узнает об этом от меня
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Защитник Дмитрий Комбаров прокомментировал информацию о том, что принял решение завершить профессиональную карьеру.
«Информация исходила не от меня. Журналисты звонили, но я никому не отвечал на этот вопрос и кто-то, наверное, предположил, что возможна такая ситуация. Если я вдруг когда-нибудь захочу завершить футбольную карьеру, общественность узнает об этом от меня лично или из моего аккаунта в «Инстаграме», — приводит слова Комбарова «Российская газета».
На данный момент Комбаров является свободным агентом. Последним клубом защитника были самарские «Крылья Советов». Футболист покинул самарскую команду после завершения сезона-2020/2021. «Крылья Советов» стали победителями Футбольной национальной лиги.
Новость по теме«Крылья Советов» не предложили новый контракт Дмитрию Комбарову
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