Де Дзерби: не думал, что футболисты «Шахтёра» поймут меня так быстро

Главный тренер «Шахтёра» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от работы в донецком клубе.



«У „Шахтёра“ отличный тренерский штаб, и все вместе мы одна команда. У нас есть единая цель. Они поддерживают меня, я поддерживаю их. Я даже не думал, что футболисты поймут меня так быстро. Очень доволен тем, насколько готовы все футболисты», — сказал Де Дзерби в интервью пресс-службе «Шахтёра».



Де Дзерби была назначен на пост главного тренера «Шахтёра» в конце мая текущего года. Контракт специалиста с клубом рассчитан на два года. Ранее Де Дзерби работал в «Сассуоло».

Донецкий «Шахтёр» в 26 матчах набрал 54 очка и занял второе место в турнирной таблице чемпионата Украины сезона-2020/2021. Чемпионом страны стало киевское «Динамо» (65).