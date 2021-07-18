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Де Дзерби: не думал, что футболисты «Шахтёра» поймут меня так быстро

Де Дзерби: не думал, что футболисты «Шахтёра» поймут меня так быстро
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Главный тренер «Шахтёра» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от работы в донецком клубе.

«У „Шахтёра“ отличный тренерский штаб, и все вместе мы одна команда. У нас есть единая цель. Они поддерживают меня, я поддерживаю их. Я даже не думал, что футболисты поймут меня так быстро. Очень доволен тем, насколько готовы все футболисты», — сказал Де Дзерби в интервью пресс-службе «Шахтёра».

Де Дзерби была назначен на пост главного тренера «Шахтёра» в конце мая текущего года. Контракт специалиста с клубом рассчитан на два года. Ранее Де Дзерби работал в «Сассуоло».

Донецкий «Шахтёр» в 26 матчах набрал 54 очка и занял второе место в турнирной таблице чемпионата Украины сезона-2020/2021. Чемпионом страны стало киевское «Динамо» (65).

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