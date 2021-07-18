Павел Могилевец подписал контракт с «Нижним Новгородом»

Бывший полузащитник «Химок» Павел Могилевец продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде», сообщается на странице нижегородского клуба во «ВКонтакте».
Подробности контракта не уточняются. За новую команду 28-летний футболист будет выступать под 18-м номером.
Могилевец является воспитанником «Зенита», которому принадлежал с 2013 по 2016 год. Также за свою карьеру Павел успел поиграть за «Ростов» и «Рубин», а в прошлом сезоне защищал цвета «Химок», которые покинул летом в связи с истечением соглашения. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол, отдал одну результативную передачу и получил одну жёлтую карточку.
«Нижний Новгород» в предстоящем сезоне выступит в Российской Премьер-Лиге. Минувшую кампанию команда провела в Футбольной национальной лиге.
- 18 июля 2021
-
14:40
-
14:35
-
14:31
-
14:27
-
14:17
-
13:59
-
13:38
-
13:24
-
13:16
-
13:09
-
12:58
-
12:25
-
12:16
-
12:11
-
11:40
-
11:39
-
11:28
-
11:17
-
11:06
-
10:57
-
10:53
-
10:43
-
10:25
-
10:14
-
10:04
-
10:00
-
09:52
-
09:44
-
09:43
-
09:32
-
09:30
-
09:24
-
09:20
-
09:00
-
08:32