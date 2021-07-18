Павел Могилевец прокомментировал переход в «Нижний Новгород»

Новичок «Нижнего Новгорода» полузащитник Павел Могилевец рассказал, как состоялся его переход.



«Нижегородский клуб проявил заинтересованность во мне. Со мной общался заместитель генерального директора по трансферной политике Игорь Владимирович Кудряшов. Мы договорились обо всём, и в субботу, 17 июля, я прилетел в Нижний. Постараюсь быть максимально полезным своей новой команде. Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество.



Пожелания нижегородским болельщикам? Главное, чтобы люди получали удовольствие, окунувшись в атмосферу матчей РПЛ. А мы постараемся радовать болельщиков игрой и результатом. Безразличия точно не будет!» — приводятся слова Могилевца на странице «Нижнего Новгорода» во «ВКонтакте».

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