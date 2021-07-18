Защитник «Монако» Балло-Туре стал игроком «Милана»
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Защитник «Монако» Фоде Балло-Туре перешёл в «Милан», сообщается на официальном сайте итальянского клуба. Контракт 24-летнего футболиста с миланской командой рассчитан до 30 июня 2025 года. Балло-Туре будет выступать за «Милан» под 5-м номером.
Напомним, Балло-Туре выступал за «Монако» с 2019 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 24 матчах французской Лиги 1 и отдал три результативные передачи. Балло-Туре является воспитанником «Пари Сен-Жермен». С 2014 по 2017 год защитник выступал за основную команду парижского клуба, а затем провёл год в «Лилле».
«Милан» в 38 матчах набрал 79 очков и занял второе место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал миланский «Интер» (91).
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