Защитник «Монако» Балло-Туре стал игроком «Милана»

Защитник «Монако» Фоде Балло-Туре перешёл в «Милан», сообщается на официальном сайте итальянского клуба. Контракт 24-летнего футболиста с миланской командой рассчитан до 30 июня 2025 года. Балло-Туре будет выступать за «Милан» под 5-м номером.



Напомним, Балло-Туре выступал за «Монако» с 2019 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 24 матчах французской Лиги 1 и отдал три результативные передачи. Балло-Туре является воспитанником «Пари Сен-Жермен». С 2014 по 2017 год защитник выступал за основную команду парижского клуба, а затем провёл год в «Лилле».

«Милан» в 38 матчах набрал 79 очков и занял второе место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал миланский «Интер» (91).