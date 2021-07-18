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Товарищеский матч «Краснодара» с «Арминией» отменён из-за дождя

Товарищеский матч «Краснодара» с «Арминией» отменён из-за дождя
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Товарищеский матч «Краснодар» — «Арминия», который должен был состояться сегодня, 18 июля, на стадионе «Зильберштадт-Арена» в Шваце (Австрия), отменён, сообщает пресс-служба российской команды. Причиной отмены встречи стали дожди.

«На протяжении последних суток в горной части Австрии шли проливные дожди, повредившие поле в Шваце, где планировалось провести матч. Вплоть до последнего момента клубы искали альтернативную локацию, но и другие футбольные газоны пострадали от обильных осадков. В связи с этим было принято решение об отмене матча, вместо него команда проведёт вечернюю тренировку», — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара».

В минувшем сезоне «Краснодар» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 турах команда набрала 41 очко.

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