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Сёмин отреагировал на разгромное поражение «Локомотива» в матче за Суперкубок с «Зенитом»

Сёмин отреагировал на разгромное поражение «Локомотива» в матче за Суперкубок с «Зенитом»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение железнодорожников в матче за Суперкубок России с «Зенитом» (0:3).

«На удивление, «Зенит» провёл очень сильный матч. Почему на удивление? Они имели меньше времени на подготовку: именно основным составом петербуржцы сыграли поменьше контрольных матчей в подготовительный период.

В «Зените» прекрасно тактически сработали. Они знают, что «Локомотив» выходит в короткий пас от вратаря — как раз так три мяча и забили… Тактическая ситуация Сергея Семака помогла вскрыть оборону «Локо». Семак сыграл блестяще», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоялся накануне, 17 июля, в Калининграде на одноимённом стадионе. Победу сине-бело-голубым принесли голы полузащитника Далера Кузяева, нападающего Сердара Азмуна и хавбека Александра Ерохина.

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