Сёмин отреагировал на разгромное поражение «Локомотива» в матче за Суперкубок с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение железнодорожников в матче за Суперкубок России с «Зенитом» (0:3).



«На удивление, «Зенит» провёл очень сильный матч. Почему на удивление? Они имели меньше времени на подготовку: именно основным составом петербуржцы сыграли поменьше контрольных матчей в подготовительный период.



В «Зените» прекрасно тактически сработали. Они знают, что «Локомотив» выходит в короткий пас от вратаря — как раз так три мяча и забили… Тактическая ситуация Сергея Семака помогла вскрыть оборону «Локо». Семак сыграл блестяще», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Матч «Зенит» — «Локомотив» состоялся накануне, 17 июля, в Калининграде на одноимённом стадионе. Победу сине-бело-голубым принесли голы полузащитника Далера Кузяева, нападающего Сердара Азмуна и хавбека Александра Ерохина.