Бенитес — о выступлении Ришарлисона на Олимпиаде: он понимает, что должен «Эвертону»

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес высказался о предстоящем выступлении нападающего Ришарлисона на Олимпиаде в Токио в составе сборной Бразилии.



«Я общался с Ришарлисоном, он думал об Олимпиаде. Мы решили этот вопрос по обоюдному согласию. Он счастлив, потому что может представлять свою страну на турнире. Клуб пошёл футболисту навстречу, и он понимает, что должен нам, потому что мы поддержали его. Ришарлисон пропустит предсезонную подготовку, но он профессионал и сможет наверстать упущенное», — приводит слова Бенитеса пресс-служба «Эвертона».

На Олимпиаде в Токио сборная Бразилии сыграет в группе D с национальными командами Германии, Кот-д'Ивуара и Саудовской Аравии. Олимпийский футбольный турнир стартует 22 июля.