Никто в «Реале» не стал брать номер Серхио Рамоса

Номер в мадридском «Реале», принадлежавший защитнику Серхио Рамосу, остаётся свободным спустя месяц после ухода игрока.
Как сообщает Marca, никто из футболистов не выразил желания забрать «четвёрку» после экс-капитана. Аналогичная ситуация сложилась в сборной Испании, где никто не взял 15-й номер, под которым играл Рамос.
Ранее стало известно, что Серхио, перейдя в «Пари Сен-Жермен», забрал 4-й номер у защитника Тило Керера.
Рамос покинул «Реал» в конце июня в связи с истечением контракта. За «Королевский клуб» он выступал с 2005 года. Со «сливочными» 35-летний футболист пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.
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