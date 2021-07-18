«Челси» хочет обменяться вингерами с «Баварией»
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«Челси» заинтересован в обмене фланговыми нападающими с «Баварией», сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.
По информации источника, лондонский клуб хочет заполучить у мюнхенцев Кингсли Комана и готов включить в сделку Каллума Хадсона-Одои, поскольку тот не входит в планы главного тренера Томаса Тухеля. Дополнительным аргументом в пользу кандидатуры 20-летнего англичанина является тот факт, что «Бавария» давно им интересуется.
Отмечается, что Коман не может договориться с «Баварией» о новом контракте. По условиям действующего соглашения, истекающего в 2023 году, 25-летний француз получает € 9 млн за сезон до вычета налогов. Клуб предлагает ему € 13 млн, но Кингсли хочет поднять оклад до уровня Лероя Зане — € 18 млн.
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