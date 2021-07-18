Дзюба выложил фото с Азмуном из раздевалки «Зенита» после победы в матче за Суперкубок

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в социальных сетях поделился фотографиями, на которых сидит в компании партнёра по команде Сердара Азмуна в раздевалке санкт-петербургской команды после победы в матче за Суперкубок России с «Локомотивом» (3:0).

Фото можно посмотреть на странице Артёма Дзюбы в «Инстаграме».



Напомним, матч за Суперкубок России, в котором сыграли санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив», состоялся вчера, 17 июля. Встреча проходила в Калининграде на одноимённом стадионе и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:0. Дзюба вышел на поле во втором тайме.

Напомним, в сезоне-2020/2021 «Зенит» досрочно оформил чемпионство РПЛ. Это третьи золотые медали для клуба из Петербурга подряд. Новый сезон чемпионата России «Зенит» начнёт матчем с «Химками», который состоится 24 июля. «Локомотив» в этот же день встретится с тульским «Арсеналом».