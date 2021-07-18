Источник: Бердыев не встречался ни с кем из РФС. Тренер прилетел в Москву из-за «Кайрата»

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что бывший главный тренер «Рубина», советник председателя наблюдательного совета «Кайрата» Курбан Бердыев, не встречался с РФС по поводу работы в сборной России.
«Вчера я случайно оказался в одной компании с Курбаном Бердыевым. Мы недолго, но интересно пообщались. Бердыев охотно говорил про российский и европейский футбол и ни слова не произнес про сборную России. Почти все руководители РФС провели субботу в Калининграде, где смотрели матч за Суперкубок, а Бердыев находился в Москве. Так что никаких переговоров не было. В столицу Курбан Бекиевич прилетел по делам московского «Кайрата» из второй лиги — фарм-клуба казахского «Кайрата». Бердыев — один из советников главы этой империи Кайрата Боранбаева. В воскресенье тренер вернулся в Алма-Ату.
Из своих источников знаю: этим летом Бердыев не встречался ни с кем из РФС, и пока такой встречи не планируется. Возможно, именно «пока». Не сомневаюсь: Бердыев, который был одним из кандидатов в тренеры сборной в 2016-м, наверняка сам хочет её возглавить.
РФС по-прежнему ищет сменщика Черчесова, фокус — на иностранный рынок. Фигура Бердыева на сегодня не обсуждается — при этом внутри «футбольной семьи», то есть всей структуры РФС и руководства РПЛ, определённые силы лоббируют Курбана Бекиевича. До Александра Дюкова попытаются донести: эта кандидатура сейчас оптимальна», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.
Ранее стало известно, что бывший главный тренер «Ростова» и «Рубина» Курбан Бердыев летит на встречу с сотрудниками Российского футбольного союза по поводу возможного назначения на пост наставника сборной России.
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