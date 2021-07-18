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Львовский «Рух» может сняться с чемпионата Украины из-за отсутствия стадиона

Львовский «Рух» может сняться с чемпионата Украины из-за отсутствия стадиона
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Львовский «Рух» уже на следующей неделе может сняться с чемпионата Украины из-за конфликта с Украинской ассоциацией футбола (УАФ), информирует Meta-ratings.

Причина конфликта сторон заключается в проблеме со стадионами во Львове. «Рух» не имеет собственного стадиона, который по всем критериям подходил бы под проведение матчей украинской Премьер-лиги. Клуб намеревался проводить матчи в Тернополе, но УАФ запретил это делать: по регламенту каждый клуб УПЛ может принимать соперников только по месту «прописки» или на стадионе в пределах своей области.

Во Львове проводить матчи УПЛ может только «Арена-Львов», однако руководство «Руха» не потянет стоимость аренды столь масштабного стадиона, который в своё время строился под проведение чемпионата Европы — 2012.

Отмечается, что УАФ и «Рух» твёрдо стоят на своих позициях и не желают идти на компромисс, в связи с чем наиболее вероятным вариантом развязки является снятие «Руха» с УПЛ.

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