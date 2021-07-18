«Манчестер Юнайтед» скоро объявит о трансфере Санчо

Полузащитник Джейдон Санчо продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время объявит о трансфере игрока. Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что осталось подготовить лишь несколько документов.

Санчо является воспитанником «Уотфорда» и «Манчестер Сити», а выступление на взрослом уровне начал в составе «Боруссии» в 2017 году. В сборную Англии вызывается с 2018 года. В минувшем сезоне 21-летний хавбек принял участие в 26 матчах Бундеслиги, в которых забил восемь голов (один — с пенальти) и отдал 11 результативных передач. Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заплатит «Боруссии» Д за Санчо € 85 млн.