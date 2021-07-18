«Ливерпуль» хочет предложить Хендерсону новый долгосрочный контракт

«Ливерпуль» собирается начать с полузащитником Джорданом Хендерсоном переговоры о продлении контракта, сообщает Goal.

У Хендерсона осталось два года по контракту с «Ливерпулем». «Красные» хотят предложить ему новое долгосрочное соглашение. «Ливерпуль» может убедить Хендерсона завершить карьеру на «Энфилде». Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп по-прежнему считает Хендерсона важной частью планов на будущее после того, как игрок сборной Англии привёл «Ливерпуль» к победе в Лиге чемпионов и английской Премьер-лиге.

Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с 2011 года. В нынешнем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.