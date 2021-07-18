«Ахмат» сыграл вничью с венгерским «Халадашем»
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В товарищеском матче грозненский «Ахмат» сыграл вничью с венгерским «Халадашем». Встреча завершилась со счётом 0:0.
Ранее в контрольном матче «Ахмат» проиграл чешскому «Богемианс 1905». Матч завершился со счётом 1:3. До этого «Ахмат» проиграл чешскому «Словану». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Либереца. Полузащитник грозненцев Даниил Уткин не реализовал пенальти.
Чемпионат России для «Ахмата» начнётся 25 июля. Грозненский клуб сыграет с «Крыльями Советов».
В минувшем сезоне чемпионом России в третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». В квалификацию Лиги чемпионов со второго места пробился московский «Спартак». В зоне еврокубков также финишировали «Локомотив», «Рубин» и «Сочи». «Ахмат» занял 11-е место.
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