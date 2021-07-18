«Крылья Советов» представили форму на сезон-2021/2022

«Крылья Советов» представили новую игровую форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2021/2022.

«Иван Сергеев и Антон Зиньковский представили новую форму «Крыльев». Чтобы лучше почувствовать волжское настроение, наши футболисты поступили как настоящие самарцы: переправились на катере за Волгу и оттуда посмотрели на город. Волга, как и «Крылья Советов», является настоящим символом Самары», — написала пресс-служба «Крыльев Советов» в «Инстаграме».

Напомним, «Крылья Советов» стали победителями ФНЛ в сезоне-2020/2021, набрав 101 очко в 42 матчах. Таким образом самарская команда вышла в Российскую Премьер-Лигу. В первом туре нового розыгрыша РПЛ «Крылья» сыграют с грозненским «Ахматом». Матч состоится уже через неделю, 25 июля.