Черчесов прервал отпуск и вылетел в Москву на переговоры по потенциальному трудоустройству

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прервал свой отпуск в Осетии и вылетел в Москву. Тренер планирует провести переговоры с потенциальным работодателем. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый ситуацией.

При этом конкретно неизвестно, кто именно заинтересован в услугах Черчесова. Стало известно лишь о факте вылета специалиста на переговоры по потенциальному трудоустройству.

Напомним, недавно Станислав Черчесов покинул пост наставника сборной России после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации. А тренерскому штабу Черчесова выплачена зарплата до конца этого года.



Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.