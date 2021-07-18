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Черчесов прервал отпуск и вылетел в Москву на переговоры по потенциальному трудоустройству

Черчесов прервал отпуск и вылетел в Москву на переговоры по потенциальному трудоустройству
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прервал свой отпуск в Осетии и вылетел в Москву. Тренер планирует провести переговоры с потенциальным работодателем. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый ситуацией.

При этом конкретно неизвестно, кто именно заинтересован в услугах Черчесова. Стало известно лишь о факте вылета специалиста на переговоры по потенциальному трудоустройству.

Напомним, недавно Станислав Черчесов покинул пост наставника сборной России после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации. А тренерскому штабу Черчесова выплачена зарплата до конца этого года.

Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.

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