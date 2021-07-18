Мартинес: говорят, что Евро — лучший турнир. Удивлён, ведь лучшие игроки — в Южной Америке

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес оценил идею проведения матча континентальных чемпионов. В нём бы встретились национальные команды Италии и Аргентины.
«Я бы хотел этот матч: чемпион Европы против чемпиона Южной Америки – это было бы невероятно. Многие говорят о том, что Евро – лучший турнир, подобный чемпионату мира, и о том, что на Европы играют лучшие сборные.
И я удивлён этому, ведь всем известно, что лучшие футболисты мира – из Южной Америки», — приводит слова Мартинеса издание Ole.
Напомним, сборная Аргентины стала победителем Кубка Америки. В финальном матче турнира национальная команда Аргентины встречалась со сборной Бразилии. Игра прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана — Марио Филью» и завершилась победой аргентинцев со счётом 1:0.
Сборная Италии – новоиспечённый чемпион Европы. Матч финала Евро-2020 с Англией проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.
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