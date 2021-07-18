Состоялись последние пять матчей 1/256 финала Кубка России
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Сегодня, 18 июля, состоялись пять матчей 1/256 финала Кубка России по футболу.
В первом из них «Биолог-Новокубанск» обыграл «Туапсе». Основное время матча завершилось со счётом 3:3, а в серии послематчевых пенальти «Биолог-Новокубанск» оказался сильнее.
Кубок России. 1/256 финала
18 июля 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Биолог-Новокубанск
Прогресс
Окончен
3 : 3
4 : 3
Туапсе
Туапсе
1:0 – 0' 2:0 – 0' 3:0 – 0' 3:1 – 0' 3:2 – 0' 3:3 – 0'
Во втором матче футбольный клуб «Машук-КМВ» разгромил «Ессентуки» со счётом 4:0.
Кубок России. 1/256 финала
18 июля 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Машук-КМВ
Пятигорск
Окончен
4 : 0
Ессентуки
Ессентуки
1:0 Родин – 37' 2:0 Родин – 54' 3:0 Григорян – 72'
Также между собой сошлись «Спартак» из Нальчика и «Динамо» из Махачкалы. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 3:2.
Кубок России. 1/256 финала
18 июля 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак-Нальчик
Нальчик
Окончен
3 : 2
Махачкала
Махачкала
1:0 – 0' 2:0 – 0' 3:0 – 0' 3:1 – 0' 3:2 – 0'
В ещё одном матче игрового дня «СтавропольАгроСоюз» встретился со ставропольским «Динамо». Победа осталась за «Динамо» — матч завершился со счётом 4:2.
Кубок России. 1/256 финала
18 июля 2021, воскресенье. 18:00 МСК
СтавропольАгроСоюз
Ивановское (Ставропольский край)
Окончен
2 : 4
Динамо Ставрополь
Ставрополь
1:0 – 0' 2:0 – 0' 2:1 – 0' 2:2 – 0' 2:3 – 0' 2:4 – 0'
Закрывала программу игрового дня встреча «Форте» и «Дружбы», которая завершилась уверенной победой первых со счётом 3:0.
Комментарии
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