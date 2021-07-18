Состоялись последние пять матчей 1/256 финала Кубка России

Сегодня, 18 июля, состоялись пять матчей 1/256 финала Кубка России по футболу.

В первом из них «Биолог-Новокубанск» обыграл «Туапсе». Основное время матча завершилось со счётом 3:3, а в серии послематчевых пенальти «Биолог-Новокубанск» оказался сильнее.

Во втором матче футбольный клуб «Машук-КМВ» разгромил «Ессентуки» со счётом 4:0.

Также между собой сошлись «Спартак» из Нальчика и «Динамо» из Махачкалы. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 3:2.

В ещё одном матче игрового дня «СтавропольАгроСоюз» встретился со ставропольским «Динамо». Победа осталась за «Динамо» — матч завершился со счётом 4:2.

Закрывала программу игрового дня встреча «Форте» и «Дружбы», которая завершилась уверенной победой первых со счётом 3:0.