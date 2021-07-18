«Аталанта» с Миранчуком не смогла обыграть израильскую команду в товарищеском матче

Сегодня, 18 июля, «Аталанта» провела товарищеский матч с израильским клубом «Маккаби Бней-Рейна». Встреча завершилась со счётом 1:1. Единственный гол бергамасков забил Эбрима Колли. Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

Напомним, сезон-2020/2021 стал первым в составе «Аталанты» для Алексея Миранчука, который отметился уникальным рекордом: он не только забил хотя бы один гол во всех соревнованиях, в которых принимал участие, но и сделал это в своих дебютных матчах. Всего он провёл 31 игру во всех соревнованиях (25 в Серии A, три — в Лиге чемпионов, три — в Кубке Италии), забил семь голов и отдал две голевые передачи. Миранчук выступал за сборную России на прошедшем Евро-2020.