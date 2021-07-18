Агент Андрея Ярмоленко опроверг переговоры с «Фенербахче» и «Галатасараем»

Вадим Шаблий, агент нападающего «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Украины Андрея Ярмоленко, опроверг факт переговоров по игроку с турецкими клубами, информирует «Брутальный футбол».

Ранее СМИ сватали Ярмоленко в «Галатасарай» и «Фенербахче». Появлялась информация, что переезд Андрея в Турцию уже согласован. «Галатасарай» был готов платить форварду € 2,5 млн за сезон, а «Фенербахче» предлагал на € 500 тыс. больше.



Ярмоленко начинал карьеру в «Десне», после чего 11 лет защищал цвета киевского «Динамо». В 2017 году перешёл в дортмундскую «Боруссию», а спустя год — в «Вест Хэм». С 2009 года Андрей вызывается в сборную Украины. На Евро-2020 Ярмоленко забил за сборную Украины два гола и отдал две результативные передачи.