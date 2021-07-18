«Ювентус» интересуется Леандро Паредесом

«Ювентус» рассматривает полузащитника «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредеса как потенциальную замену Артуру, который получил травму, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.



Бразилец выпал из обоймы туринцев как минимум на три месяца после операции. Бьянконери нацелились на Паредеса, чтобы заполнить пробел в полузащите. «Ювентус» предлагает «ПСЖ» аренду с правом выкупа в конце сезона.

В предыдущем сезоне Паредес провёл 21 матч в Лиге 1 и забил один гол.

Паредес уже играл в Серии А — за «Кьево», «Эмполи» и «Рому» до перехода в «Зенит» за € 23 млн в 2017 году. Затем аргентинский футболист перешёл в ПСЖ за € 40 млн в январе 2019 года. Его контракт с парижанами действует до июня 2023 года.