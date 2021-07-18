«Крылья Советов» рассматривают вариант аренды Максима Глушенкова

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал о трансферных планах и интересах самарского клуба.

«Будут ли ещё приобретения? Мы работаем над этим. Рассматриваем варианты как с арендой, так и с покупкой. Вариант с арендой Максима Глушенкова? Нам он интересен. Кроме «Крыльев» им также интересуются «Химки». Мы ведём переговоры. Надеюсь, что скоро вы всё узнаете», — передаёт слова Андреева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В предыдущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Глушенков выступал за «Спартак», которому принадлежит, и за «Химки» на правах аренды. В сезоне-2020/2021 Максим провёл в РПЛ 11 матчей и забил два гола.

Ранее сообщалось, что «Спартак» вновь готов отдать Глушенкова в аренду «Химкам».