«Крылья Советов» рассматривают вариант аренды Максима Глушенкова
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал о трансферных планах и интересах самарского клуба.
«Будут ли ещё приобретения? Мы работаем над этим. Рассматриваем варианты как с арендой, так и с покупкой. Вариант с арендой Максима Глушенкова? Нам он интересен. Кроме «Крыльев» им также интересуются «Химки». Мы ведём переговоры. Надеюсь, что скоро вы всё узнаете», — передаёт слова Андреева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В предыдущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Глушенков выступал за «Спартак», которому принадлежит, и за «Химки» на правах аренды. В сезоне-2020/2021 Максим провёл в РПЛ 11 матчей и забил два гола.
Ранее сообщалось, что «Спартак» вновь готов отдать Глушенкова в аренду «Химкам».
Новость по теме«Спартак» готов отдать Глушенкова в аренду «Химкам»
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