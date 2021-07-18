«Богатые станут богаче, бедные станут беднее». Гендиректор «Крыльев» — о реформе РПЛ
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев высказал своё мнение по поводу возможной реформы Российской Премьер-Лиги.
«Честно, не успел ознакомиться с проектом. Читал много комментариев по этой реформе. Из общения с коллегами понятно, что необходимо что-то менять. Все это понимают. К сожалению, пока никто не понимает, как и что нужно менять. Основное по этой концепции, что в плюсе будут только топ-клубы, а остальные так и будут в низах. Богатые станут богаче, бедные станут беднее. Нужно решать вопрос с телевизионными правами в стране. Это основной доход в мире у всех клубов. К сожалению, у нас в стране с этим всё печально», — передаёт слова Андреева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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