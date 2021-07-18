Федотов: Маммана вернётся в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов сообщил, что защитник «Зенита» Эмануэль Маммана вернётся в сочинский клуб.
«Маммана возвращается. Надеемся, что его не будет тревожить колено после повреждений связок. Эмануэль — боевая единица. Когда его не тревожило колено, он нам очень помогал», – сказал Федотов в эфире радио «Маяк».
Ранее стало известно, что Маммана проведёт подготовку к следующему сезону на тренировочных сборах с «Зенитом-2». 25-летний аргентинец присоединился к команде Владислава Радимова на предсезонных сборах в Железноводске.
В прошлом сезоне Маммана на правах аренды выступал в составе «Сочи». В «Зенит» Эмануэль перешёл в 2017 году. С тех пор он провёл за основную команду сине-бело-голубых 41 матч и стал двукратным обладателем чемпионского титула Российской Премьер-Лиги.
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