Федотов: Маммана вернётся в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов сообщил, что защитник «Зенита» Эмануэль Маммана вернётся в сочинский клуб.



«Маммана возвращается. Надеемся, что его не будет тревожить колено после повреждений связок. Эмануэль — боевая единица. Когда его не тревожило колено, он нам очень помогал», – сказал Федотов в эфире радио «Маяк».

Ранее стало известно, что Маммана проведёт подготовку к следующему сезону на тренировочных сборах с «Зенитом-2». 25-летний аргентинец присоединился к команде Владислава Радимова на предсезонных сборах в Железноводске.



В прошлом сезоне Маммана на правах аренды выступал в составе «Сочи». В «Зенит» Эмануэль перешёл в 2017 году. С тех пор он провёл за основную команду сине-бело-голубых 41 матч и стал двукратным обладателем чемпионского титула Российской Премьер-Лиги.