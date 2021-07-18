Руй Витория рассказал об адаптации футболистов «Спартака» к новым требованиям

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал об адаптации футболистов к новому тренерскому штабу и новым требованиям.

«Опасений перед стартом сезона нет. Отдаю отчёт, что впереди предстоит очень большая и непростая работа. Говоря о физической подготовке, я разделяю футбол на физику, тактику и психологию. Футбол — это комплекс этих компонентов. Физика важна, но в футболе тактика играет большую роль. Хочется поблагодарить ребят за то, как они адаптировались к новым требованиям касаемо игровой тактики, стали играть, исходя из позиции. Да, много беговой работы, но стоит заметить, что они делают всё с умом. Будем готовиться от игры к игре, разбирая соперников и анализируя свои сильные и слабые стороны. Кубок позади, нас ждёт большая работа, непростые соперники как в первенстве, так и в еврокубках», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, сегодня, 18 июля, московский «Спартак» встретился с подмосковными «Химками» в последнем матче предсезонного турнира Кубок Матч Премьер. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась разгромной победой красно-белых со счётом 5:1. Таким образом, «Спартак» стал победителем Кубка Матч Премьер.