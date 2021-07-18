Витория: не знаю, какой состав будет в первом матче РПЛ, поскольку доволен всеми игроками

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория после победы красно-белых на предсезонном турнире Кубок Матч Премьер признался, что доволен всеми игроками своей команды.

«Безусловно, план на игру был: хотели дать больше игрового времени нашим сборникам. Не знаю, какой будет стартовый состав в следующие выходные, поскольку все отлично себя проявляют на тренировках, доказывают в играх, стараются выполнить по максимуму наши установки. Я очень этим доволен, горжусь ребятами. Все понимают, что просто нам не будет. В этой жизни ничего нельзя добиться без боли и определённых страданий. Нас впереди ждут игры, их будет очень много. Однако ребята полностью готовы и показывают это своей работой», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, сегодня, 18 июля, московский «Спартак» встретился с подмосковными «Химками» в последнем матче предсезонного турнира Кубок Матч Премьер. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась разгромной победой красно-белых со счётом 5:1. Таким образом, «Спартак» стал победителем Кубка Матч Премьер.