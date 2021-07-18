Витория: не знаю, какой состав будет в первом матче РПЛ, поскольку доволен всеми игроками

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория после победы красно-белых на предсезонном турнире Кубок Матч Премьер признался, что доволен всеми игроками своей команды.
«Безусловно, план на игру был: хотели дать больше игрового времени нашим сборникам. Не знаю, какой будет стартовый состав в следующие выходные, поскольку все отлично себя проявляют на тренировках, доказывают в играх, стараются выполнить по максимуму наши установки. Я очень этим доволен, горжусь ребятами. Все понимают, что просто нам не будет. В этой жизни ничего нельзя добиться без боли и определённых страданий. Нас впереди ждут игры, их будет очень много. Однако ребята полностью готовы и показывают это своей работой», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, сегодня, 18 июля, московский «Спартак» встретился с подмосковными «Химками» в последнем матче предсезонного турнира Кубок Матч Премьер. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась разгромной победой красно-белых со счётом 5:1. Таким образом, «Спартак» стал победителем Кубка Матч Премьер.
- 18 июля 2021
-
23:43
-
23:27
-
23:25
-
23:16
-
23:00
-
22:56
-
22:51
-
22:38
-
22:35
-
22:21
-
22:09
-
21:57
-
21:54
-
21:52
-
21:50
-
21:38
-
21:17
-
21:08
-
20:56
-
20:49
-
20:27
-
20:25
-
20:11
-
20:00
-
19:33
-
19:02
-
18:56
-
18:52
-
18:49
-
18:42
-
18:24
-
18:12
-
17:47
-
17:45
-
17:22