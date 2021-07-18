Орешкин: Черчесов? Надеюсь, никто в ЦСКА не додумался вести такие переговоры!

Глава совета директоров московского ЦСКА Максим Орешкин отреагировал на информацию о возможных переговорах армейского клуба с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Один из болельщиков ЦСКА, увидев новости, связывающие армейский клуб с Черчесовым, написал комментарий в «Инстаграме»: «Молю, только без Черчесова!»
Орешкин ответил на этот комментарий: «Надеюсь, никто в клубе не додумался вести «такие» переговоры».
Напомним, ранее сегодня «Чемпионату» стало известно, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прервал свой отпуск в Осетии и вылетел в Москву. Тренер планирует провести переговоры с потенциальным работодателем. Позже некоторые СМИ стали писать о возможном сотрудничестве специалиста с московским ЦСКА.
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