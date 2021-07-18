Орешкин — об Алексее Березуцком: у него есть все качества, чтобы стать большим тренером

Глава совета директоров московского ЦСКА Максим Орешкин выразил поддержку Алексею Березуцкому, который уже завтра, 19 июля, проведёт свой первый матч на посту главного тренера армейского клуба. ЦСКА предстоит провести контрольную встречу с «Нижним Новгородом».

«Завтра Алексей Березуцкий проведёт первый матч в Москве на «Песчанке» в качестве главного тренера футбольного ЦСКА. У него есть все качества, чтобы стать большим тренером. Давайте пожелаем ему удачи и поддержим его! Нашему клубу нужна стабильность. Не только финансовая, но и спортивная!» — написал Орешкин в своём «инстаграме».

Напомним, в марте этого года ЦСКА возглавил Ивица Олич, сменивший на посту главного тренера Виктора Гончаренко, который позже ушёл в «Краснодар». В конце сезона хорватский специалист покинул клуб. Исполняющим обязанности был назначен 39-летний экс-футболист красно-синих Алексей Березуцкий.