«Создаём команду-победителя!» Руй Витория опубликовал пост на русском языке

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория после победы красно-белых на предсезонном турнире Кубок Матч Премьер опубликовал пост в соцсетях.
«Мы готовы, мотивированы и создаём команду-победителя! Сосредоточены на своих целях, у нас ещё много работы», — написал Витория в «Инстаграме» на русском языке.
Сегодня, 18 июля, московский «Спартак» встретился с подмосковными «Химками» в последнем матче предсезонного турнира Кубок Матч Премьер. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась разгромной победой красно-белых со счётом 5:1.
Таким образом, «Спартак» стал победителем Кубка Матч Премьер, добыв три победы в трёх встречах. Примечательно, что красно-белые пропустили на турнире всего один гол, а забили соперникам суммарно 13 мячей.
- 19 июля 2021
-
01:02
-
00:59
-
00:30
-
00:21
-
00:00
- 18 июля 2021
-
23:43
-
23:27
-
23:25
-
23:16
-
23:00
-
22:56
-
22:51
-
22:38
-
22:35
-
22:21
-
22:09
-
21:57
-
21:54
-
21:52
-
21:50
-
21:38
-
21:17
-
21:08
-
20:56
-
20:49
-
20:27
-
20:25
-
20:11
-
20:00
-
19:33
-
19:02
-
18:56
-
18:52
-
18:49
-
18:42