«Создаём команду-победителя!» Руй Витория опубликовал пост на русском языке

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория после победы красно-белых на предсезонном турнире Кубок Матч Премьер опубликовал пост в соцсетях.

«Мы готовы, мотивированы и создаём команду-победителя! Сосредоточены на своих целях, у нас ещё много работы», — написал Витория в «Инстаграме» на русском языке.

Сегодня, 18 июля, московский «Спартак» встретился с подмосковными «Химками» в последнем матче предсезонного турнира Кубок Матч Премьер. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась разгромной победой красно-белых со счётом 5:1.



Таким образом, «Спартак» стал победителем Кубка Матч Премьер, добыв три победы в трёх встречах. Примечательно, что красно-белые пропустили на турнире всего один гол, а забили соперникам суммарно 13 мячей.