Защитник «Барселоны» Юмтити может вернуться в «Лион»
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Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити может вернуться в «Лион», за который выступал до переезда в Испанию, информирует портал Sport.es.
«Ткачи» готовы арендовать 27-летнего защитника и платить ему половину зарплаты – вторую половину должна будет выплачивать «Барселона». При этом «Лион» не готов полноценно выкупать игрока этим летом из-за сложного финансового положения.
Напомним, Юмтити перешёл в «Барселону» в 2016 году из «Лиона», воспитанником которого является и за который выступал с начала карьеры. В минувшем сезоне защитник принял участие в 13 матчах чемпионата Испании.
Ранее «Барселона» предложила Юмтити расстаться по обоюдному согласию сторон, дабы разгрузить зарплатную ведомость. Однако футболист отказался от этого предложения.
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