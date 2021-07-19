Защитник «Барселоны» Юмтити может вернуться в «Лион»

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити может вернуться в «Лион», за который выступал до переезда в Испанию, информирует портал Sport.es.

«Ткачи» готовы арендовать 27-летнего защитника и платить ему половину зарплаты – вторую половину должна будет выплачивать «Барселона». При этом «Лион» не готов полноценно выкупать игрока этим летом из-за сложного финансового положения.

Напомним, Юмтити перешёл в «Барселону» в 2016 году из «Лиона», воспитанником которого является и за который выступал с начала карьеры. В минувшем сезоне защитник принял участие в 13 матчах чемпионата Испании.



Ранее «Барселона» предложила Юмтити расстаться по обоюдному согласию сторон, дабы разгрузить зарплатную ведомость. Однако футболист отказался от этого предложения.