«Челси» переключил внимание с Холанда на Левандовского

«Челси» планирует купить форварда «Баварии» Роберта Левандовского, сообщает AS со ссылкой на The Sun.

По данным источника, после того как дортмундская «Боруссия» отказалась продавать Эрлинга Холанда в «Челси», лондонский клуб переключил внимание на польского нападающего. «Челси» готов предложить за него € 60 млн.

В прошедшем сезоне Левандовски принял участие в 40 встречах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился 48 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Его контракт с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Напомним, Левандовски стал обладателем «Золотой бутсы» Европы сезона-2020/2021.

Ранее сам Левандовски, отвечая на вопрос о своём будущем, сообщил, что открыт ко всему.