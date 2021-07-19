«Челси» переключил внимание с Холанда на Левандовского
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«Челси» планирует купить форварда «Баварии» Роберта Левандовского, сообщает AS со ссылкой на The Sun.
По данным источника, после того как дортмундская «Боруссия» отказалась продавать Эрлинга Холанда в «Челси», лондонский клуб переключил внимание на польского нападающего. «Челси» готов предложить за него € 60 млн.
В прошедшем сезоне Левандовски принял участие в 40 встречах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился 48 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Его контракт с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Напомним, Левандовски стал обладателем «Золотой бутсы» Европы сезона-2020/2021.
Ранее сам Левандовски, отвечая на вопрос о своём будущем, сообщил, что открыт ко всему.
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