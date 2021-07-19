Игроки сборной Англии напишут жалобу в FA из-за беспорядков в финале Евро-2020

Игроки сборной Англии планируют написать коллективное письмо с жалобой в Футбольную ассоциацию страны (FA) из-за ненадлежащей организации безопасности во время финала чемпионата Европы по футболу 2020 года со сборной Италии, сообщает The Times.
Перед финалом Евро-2020 болельщики без билетов штурмовали стадион «Уэмбли», пытаясь прорваться на него. Фанаты перепрыгивали через ограждения, сносили заборы, сталкивались с сотрудниками стадиона и полицией. Также сообщается, что фанаты отбирали места у болельщиков, у которых были билеты. Во время давки отец Гарри Магуайра получил травму рёбер.
Матч финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.
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