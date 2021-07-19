Роберто Манчини отметил неделю с момента победы сборной Италии в финале Евро-2020

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини опубликовал пост спустя неделю после победы команды в финале чемпионата Европы по футболу 2020 года со сборной Англии.

«Всего 7 дней назад в это время мы собирались начать большой вызов, последний этап Евро-2020, финал с Англией. Большая часть силы в этой команде заключалась не только в таланте, но и в человечности, радости и уверенности. Это были ребята, способные улыбаться и радоваться даже в такой напряжённый момент, как серия пенальти. Мы показали, что можем быть большими профессионалами, не забывая при этом оставаться людьми. За это первое приключение, которое закончилось наилучшим образом, мне нечего сказать, кроме огромного спасибо всем: фанатам, игрокам, персоналу, друзьям», — написал Манчини в своём «твиттере».

Матч финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.