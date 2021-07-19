Сергей Чепчугов провёл первый матч за четыре года. Он сыграл за «Енисей-2»

Голкипер Сергей Чепчугов провёл первый матч за четыре года.

36-летний вратарь сыграл «Енисей-2» в матче ФНЛ-2 с дзержинским «Химиком». Матч завершился победой «Енисея-2» со счётом 1:0.

Для Чепчугова этот матч стал первым с октября 2017 года. Тогда он сыграл за «Енисей» в 1/8 финала Кубка России с «Лучом-Энергией» (1:2).

Чепчугов играл за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В составе московского клуба голкипер — чемпион (сезон-2012/2013, 2013/2014, 2015/2016) и обладатель Кубка России (сезон-2010/2011, 2012/2013). Сергей является воспитанником красноярского «Металлурга» (прежнее название «Енисея»). Голкипер вернулся в клуб после ухода из ЦСКА летом 2017 года, но решил приостановить карьеру в феврале 2018 года.