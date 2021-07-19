«Рома» предложила € 12,5 млн за уругвайского защитника Винью из бразильского «Палмейраса»

Селекционная служба итальянской «Ромы» продолжает изучать варианты усиления позиции крайнего защитника. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Ромы» по аренде 28-летнего бразильского игрока обороны Алекса Теллеса. Это решение английского клуба подтолкнуло подопечных Жозе Моуринью искать иные варианты, среди которых оказался 23-летний уругвайский футболист Матиас Винья из бразильского «Палмейраса». Первое предложение «Ромы» — € 12,5 млн, включая бонусы. Соглашения между клубами пока нет, но именно Винья сейчас является основным кандидатом на усиление.

Винья стал игроком «Палмейраса» зимой 2020 года, перейдя из уругвайского «Насьоналя» за € 4,5 млн. В текущем сезоне он провёл 20 встреч, в которых отметился двумя голами и трёмя результативными передачами.