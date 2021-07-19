Мухин – о сравнении с Вернблумом: может быть, есть похожие качества. Всё покажет моя игра

19-летний опорный хавбек московского ЦСКА Максим Мухин ответил на различные вопросы болельщиков армейцев, которые были заданы ему в социальных сетях.
«Какой стиль предпочитаю – разрушитель или созидатель? Думаю больше разрушитель, потому что лучше получается отбирать мячи, чем начинать атаки. На позиции плеймейкера выступал тоже – более менее было.
Что будет успехом для себя и для ЦСКА в этом сезоне? Считаю успехом, если мы заберёмся как можно выше в турнирной таблице и попробуем побороться в кубке. Хотелось бы сыграть много матчей, как можно больше принести пользы команде.
Самое главное различие – скорости. Они намного увеличиваются на взрослом уровне. Быстрее приходится думать и принимать решения. На молодёжном уровне есть время подумать перед принятием решения, а вот на взрослом – такое уже не получится.
Любимый футболист? Поль Погба, потому что он играет в моём любимом клубе – «Манчестер Юнайтед». Мне нравится, как он думает на поле, делает передачи, выполняет отборы. Канте также делает очень большой объем, совершает много отборов.
Сравнения с Вернблумом? Не любитель сравнений, но, может быть, у нас есть с ним похожие качества, стиль игры или отборы. Я тоже могу в игре влететь жёстко в соперника, отобрать мяч. Всё покажет в будущем моя игра», — сказал Мухин в опубликованном видеоролике пресс-службой ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».
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