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Мексика с минимальным счётом обыграла Сальвадор в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

В ночь на понедельник, 19 июля, в Далласе (штат Техас, США) на стадионе «Коттон Боул» состоялся матч третьего тура группы А Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Мексики и Сальвадора. Встреча завершилась победой номинальных хозяев с минимальным счётом – 1:0.

Единственный забитый мяч на свой счёт записал защитник мексиканской сборной Луис Родригес с передачи Эктора Эрреры на 26-й минуте.

Таким образом, Мексика, набрав 7 очков в 3 матчах, является лидером в турнирной таблице группы А, за ней располагается Сальвадора (6), на третьем месте – Тринидад и Тобаго (2), а замыкает квартет – Гватемала (1).

В других матчах игрового дня Мартиника, завершавшая игру вдевятером, уступила Гаити (1:2), США обыграли Канаду (1:0), а Гватемала и Тринидад и Тобаго не смогли выявить победителя (1:1).