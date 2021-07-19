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В Палестине выразили благодарность «Барселоне» за отказ от встречи с клубом из Израиля

В Палестине выразили благодарность «Барселоне» за отказ от встречи с клубом из Израиля
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Палестинская футбольная ассоциация приветствовала отмену товарищеского матча между каталонской «Барселоной» и израильским «Бейтаром», который должен был состояться в августе в Иерусалиме (Израиль).

«Мы выражаем нашу признательность «Барселоне» за уважение к чувствам миллионов её фанатов по всему миру, которые были потрясены идеей, что клуб, уважающий права человека, будет играть с одной из самых расистских команд в мире», — приводит сообщение ассоциации aa.com.tr.

Как отмечает издание, ранее израильский футбольный клуб «Бейтар» отменил товарищеский матч с «Барселоной» из-за отказа каталонцев играть в Иерусалиме. В свою очередь, палестинцы обвиняют фанатов клуба «Бейтар» в расизме, поскольку их несколько раз ловили на том, что они выкрикивали расистские лозунги против арабов и пророка Мухаммеда.

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