Первый трофей Витории в «Спартаке» и заявление ЦСКА по Черчесову. Главное к утру

Именитый экс-тренер «Бенфики» завоевал первый трофей в «Спартаке», ЦСКА открестился от слухов об интересе к Черчесову, а «Краснодар» близок к совершению дорогостоящей покупки из чемпионата Германии – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Спартак» разгромил «Химки» и одержал победу на предсезонном турнире.
2. Черчесов прервал отпуск и вылетел в Москву на переговоры по потенциальному трудоустройству.
3. Орешкин: Черчесов? Надеюсь, никто в ЦСКА не додумался вести такие переговоры!
4. Сёмин отреагировал на разгромное поражение «Локомотива» в матче за Суперкубок с «Зенитом».
5. «Краснодар» объявил о предварительной договорённости с «Гертой» о трансфере Кордобы. Стоимость перехода может составить € 20 млн.
6. Хэмилтон после столкновения с Ферстаппеном выиграл Гран-при Великобритании.
7. Чешский тренер: Россия показала на Евро доисторический футбол, позорные действия.
8. Полный список защищённых и незащищённых российских игроков перед драфтом расширения НХЛ.
9. CAS допустил Андрусенко и Кудашева на Олимпиаду.
- 19 июля 2021
-
09:00
-
08:49
-
08:30
-
08:03
-
07:41
-
07:21
-
07:01
-
06:23
-
05:58
-
05:34
-
05:22
-
05:03
-
04:45
-
04:22
-
04:02
-
02:54
-
02:26
-
02:11
-
01:54
-
01:27
-
01:02
-
00:59
-
00:30
-
00:21
-
00:00
- 18 июля 2021
-
23:43
-
23:27
-
23:25
-
23:16
-
23:00
-
22:56
-
22:51
-
22:38
-
22:35
-
22:21