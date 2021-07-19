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Первый трофей Витории в «Спартаке» и заявление ЦСКА по Черчесову. Главное к утру

Именитый экс-тренер «Бенфики» завоевал первый трофей в «Спартаке», ЦСКА открестился от слухов об интересе к Черчесову, а «Краснодар» близок к совершению дорогостоящей покупки из чемпионата Германии – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Спартак» разгромил «Химки» и одержал победу на предсезонном турнире.

2. Черчесов прервал отпуск и вылетел в Москву на переговоры по потенциальному трудоустройству.

3. Орешкин: Черчесов? Надеюсь, никто в ЦСКА не додумался вести такие переговоры!

4. Сёмин отреагировал на разгромное поражение «Локомотива» в матче за Суперкубок с «Зенитом».

5. «Краснодар» объявил о предварительной договорённости с «Гертой» о трансфере Кордобы. Стоимость перехода может составить € 20 млн.

6. Хэмилтон после столкновения с Ферстаппеном выиграл Гран-при Великобритании.

7. Чешский тренер: Россия показала на Евро доисторический футбол, позорные действия.

8. Полный список защищённых и незащищённых российских игроков перед драфтом расширения НХЛ.

9. CAS допустил Андрусенко и Кудашева на Олимпиаду.