Куман: рассчитываю, что новый сезон для «Барселоны» будет лучше предыдущего
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
«От предстоящего сезона я ожидаю многого. Рассчитываю, что он будет лучше предыдущего. Всё зависит от команды. «Барселона» работает над многими аспектами, мы всегда ставим перед собой максимальные цели. Мы стараемся демонстрировать привлекательный футбол и добиваться высоких результатов с помощью наших болельщиков», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.
По итогам минувшего сезона «Барселона» заняла третье место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав в 38 турах 79 очков. Чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико». «Матрасники» набрали 86 очков. Мадридский «Реал» стал вторым в таблице с 84 набранными очками.
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