Петржела — о Дзюбе: его оскорбляют, потому что он конфликтный человек

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела после победы санкт-петербургской команды в матче с московским Локомотивом за Суперкубок России высказался по поводу Артёма Дзюбы.
«Я ожидал, что «Зенит» переиграет «Локомотив», но не думал, что счёт будет крупным.
Что касается оскорблений в адрес Дзюбы, то, думаю, это потому, что он сложный человек. Он конфликтный человек. То, что его оскорбляют, это его проблема», — приводит слова Петржелы «Р-спорт».
Чешский специалист возглавлял «Зенит» с 29 ноября 2002-го по 3 мая 2006 года.
«Зенит» обыграл «Локомотив» со счётом 3:0.
Напомним, в сезоне-2020/2021 «Зенит» досрочно оформил чемпионство РПЛ. Это третьи золотые медали для клуба из Петербурга подряд. Новый сезон чемпионата России «Зенит» начнёт матчем с «Химками», который состоится 24 июля. «Локомотив» в этот же день встретится с тульским «Арсеналом».
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